Появились кадры с места расстрела полицейских в Ингушетии

Появилось видео с места стрельбы по автомобилю с сотрудниками Центра «Э» в Ингушетии. Его публикует Telegram-канал «Новости Ингушетии».

На опубликованных кадрах видно большое количество автомобилей и скопление людей.

В районе Магасовского круга неизвестные на автомобиле ВАЗ-99 напали на полицейских при исполнении, два сотрудника погибли на месте, третий попал в больницу, где в итоге скончался.

Стало известно, что погибли сотрудники Центра противодействию экстремизму. Злоумышленников разыскивают.