сегодня в 11:51

Появились кадры разбомбленного США и Израилем нефтехранилища в иранском Шахране

Кадры разбомбленного американскими и израильскими военными нефтехранилища в иранском Шахране публикует РЕН ТВ со ссылкой на издание Iran International. Удары были нанесены ночью.

На опубликованной записи видно, что территория нефтехранилища горит. От него идет черный дым.

Ночью Израиль и Соединенные Штаты нанесли удары по трем нефтехранилищам в Иране. Были повреждены объекты в районах Шахран, Кухак и Кердж.

28 февраля США и Израиль ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

