Израиль атаковал три нефтехранилища в Иране

Израиль и США атаковали три нефтехранилища в Иране, сообщает RT со ссылкой на агентство Fars.

«Три нефтехранилища в районах Кухак, Шахран и Кердж подверглись атаке израильских истребителей», — говорится в сообщении.

Активные боевые действия между сторонами начались 28 февраля. Целями ударов, согласно сообщениям, становились различные объекты на территории Ирана, включая Тегеран.

В результате обострившегося конфликта есть и разрушения, и жертвы среди мирного населения. Иран, со своей стороны, проводит ответные операции, нацеленные на израильскую территорию, а также на американские военные объекты в ближневосточном регионе.

