сегодня в 09:54

Появились кадры пожара на Шатурской ГРЭС после атаки БПЛА ВСУ

360.ru опубликовал кадры пожара на Шатурской ГРЭС в Подмосковье после атаки БПЛА ВСУ. Она произошла утром 23 ноября.

На записи видно, что на территории Шатурской ГРЭС идет пожар. От двух мест исходит черный дым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что утром 23 ноября на Шатурскую ГРЭС противник совершил атаку при помощи беспилотников.

На Шатурской ГРЭС начался пожар, он был локализован. Однако электроснабжение в муниципальном округе есть, его переключили на резервные линии.

«Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные», — отметил губернатор.

