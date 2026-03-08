сегодня в 12:59

Появились кадры черного дождя в Тегеране после ударов США по нефтехранилищам

РЕН ТВ со ссылкой на иранские СМИ опубликовал видео из Тегерана с черным дождем. Он пошел в столице Ирана после ударов Соединенных Штатов и Израиля по НПЗ и нефтехранилищам.

Из-за ночных взрывов энергетических объектов произошел выброс токсичных веществ в небо. Среди них азот, оксиды серы и углеводородов. Из-за этого над Тегераном могут пойти кислотные, токсичные осадки.

Они представляют угрозу для кожи и дыхания. Местным жителям посоветовали не покидать квартиры. Также жителям посоветовали закрывать окна и применять маски.

На опубликованной записи на асфальте появились лужи — смесь черного дождя с нефтепродуктами. Также черными точками покрылись стены, на которые попадал черный дождь.

Ночью Израиль и США ударили по трем нефтехранилищам в Иране. Пострадали объекты в районах Кухак, Кердж и Шахран.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. Тот ударил в ответ. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

