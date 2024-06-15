Поисково-спасательные работы в Шебекино завершены

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Закончена операция по разбору завалов жилого дома в Белгородской области

Закончена операция по разбору завалов жилого дома в Шебекино Белгородской области после атаки ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Спасены шесть человек, пострадали семь человек. К сожалению, четыре человека погибли», — сказано в сообщении.

Днем в пятницу подъезд жилого дома был обрушен в результате атаки ВСУ на город.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о еще двух погибших в регионе в ходе атак ВСУ в пятницу.