Поисково-спасательные работы в Шебекино завершены
Закончена операция по разбору завалов жилого дома в Белгородской области
Закончена операция по разбору завалов жилого дома в Шебекино Белгородской области после атаки ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Спасены шесть человек, пострадали семь человек. К сожалению, четыре человека погибли», — сказано в сообщении.
Днем в пятницу подъезд жилого дома был обрушен в результате атаки ВСУ на город.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о еще двух погибших в регионе в ходе атак ВСУ в пятницу.