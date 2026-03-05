Похитил собутыльника, угнал авто, сломал пятки: мужчина устроил дебош в Волжском

Житель Волжского поставил на уши весь город: избил и похитил собутыльника, угнал его автомобиль, а затем выпрыгнул из окна квартиры, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые пришли его задержать, сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

7 февраля фигурант познакомился в баре с мужчиной и стал распивать с ним спиртное. Он узнал, что у нового приятеля есть машина, и предложил подвезти его домой на ней. По пути между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант избил знакомого, вытащил его из салона и продолжил избивать ногами. Затем он поместил пострадавшего в багажник и продолжил движение.

Спустя время злоумышленник остановился у ломбарда, чтобы купить новый телефон. Пока его не было, потерпевший выбрался из багажника и обратился за помощью. Фигурант, увидев отсутствие приятеля, снял с припаркованного рядом авто номера и установил на украденную машину и скрылся. Он поехал в Краснослободск, где попал в ДТП и съехал в кювет.

16 февраля правоохранители пришли арестовывать дебошира, но тот попытался скрыться от них в доме по улице 40 лет Победы. Он проник в одну из квартир на третьем этаже, после чего спрыгнул с балкона, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Он получил переломы пяточных костей.

На мужчину возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение авто без цели хищения, совершенное с применением насилия). Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

