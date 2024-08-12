Пограничники РФ обхитрили ВСУ во время попытки прорыва в Белгородской области

Mash: пограничники РФ заманили ВСУ к АПП «Колотиловка», а затем начали обстрел

Украинские военные пытались прорваться на территорию России через АПП «Колотиловка» в Белгородской области. Однако пограничники РФ обхитрили и уничтожили противника, жесткие кадры боя публикует Mash .

Российские силовики заранее заметили, что ВСУ будут пытаться прорваться в этой части госграницы. Они дали подойти противнику на близкое расстояние, а затем вступили в бой. Столкновение длилось шесть часов.

Российские пограничники наблюдали за действиями ВСУ с беспилотника. На снятом ими видео видно, как рядом с нападающими скидывают боеприпас, и они получают ранения. Один из боевиков падает на землю.

Ранее сообщалось, что в Курской области для российских бойцов возводят 90 взводно-опорных пунктов. Также там роют 40 км противотанковых рвов.