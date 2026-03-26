Погоня за мотоциклистом закончилась смертью инспектора ДПС в Приморье

Сотрудник ДПС погиб в результате погони за мотоциклистом в Приморье. Напарник инспектора попал в больницу, сообщает Amur Mash .

Инцидент произошел на 720-м километре трассы «Уссури». Байкер проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться.

Патрульный автомобиль с включенными маяками и сиреной отправился в погоню за нарушителем. В ходе преследования машина с полицейскими врезалась в грузовик Hino. От удара их авто отбросило на леера.

Затем легковушка с сотрудниками ДПС загорелась. Один инспектор погиб на месте, второй получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.