Погибшим в голове монумента «Родина-мать зовет!» оказался ректор из Москвы

Мужчина, которого нашли мертвым в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, оказался 68-летним Николаем Ч., утверждает Baza . По данным канала, Ч. — ректор государственной академии физической культуры в Москве.

По предварительной информации, пожилой мужчина участвовал в экскурсии по монументу. Источники канала утверждают, что туристов водили по памятнику нелегально.

Николай Ч. умер от сердечного приступа, говорится в статье.

Он нахождении тела мужчины в монументе «Родина-мать зовет!» стало известно днем 22 мая. Baza сообщала, что гражданин мог умереть из-за того, что оступился и неудачно упал. Его труп обнаружили в маленьком помещении, которое находится в голове памятника.