Погибшего не могут деблокировать: подробности крушения состава в Новой Москве

Названы имена пострадавших при крушении состава в Новой Москве

Тело мужчины, который погиб при сходе вагонов с рельсов в Новой Москве, до сих пор не могут деблокировать с платформы, сообщает «МК: срочные новости» . Всех пострадавших уже госпитализировали.

В результате крушения состава травмы получили три человека, в том числе 28-летний Руслан К. и 41-летний Александр П. Третий пострадавший находится без сознания.

«Один путеец погиб, тело находится под опрокинувшейся платформой», — говорится в публикации.

По данным Московской железной дороги, сход вагонов в Новой Москве произошел примерно в 15:00. Происшествие случилось на хозяйственных путях, не принадлежащих РЖД.

МЖД предварительно заявляло об одном пострадавшем в результате крушения состава. Ситуация не повлияла на движение поездов.