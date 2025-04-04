Погибшего не могут деблокировать: подробности крушения состава в Новой Москве
Фото - © Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Тело мужчины, который погиб при сходе вагонов с рельсов в Новой Москве, до сих пор не могут деблокировать с платформы, сообщает «МК: срочные новости». Всех пострадавших уже госпитализировали.
В результате крушения состава травмы получили три человека, в том числе 28-летний Руслан К. и 41-летний Александр П. Третий пострадавший находится без сознания.
«Один путеец погиб, тело находится под опрокинувшейся платформой», — говорится в публикации.
По данным Московской железной дороги, сход вагонов в Новой Москве произошел примерно в 15:00. Происшествие случилось на хозяйственных путях, не принадлежащих РЖД.
МЖД предварительно заявляло об одном пострадавшем в результате крушения состава. Ситуация не повлияла на движение поездов.