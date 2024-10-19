сегодня в 23:39

Погибший экс-руководитель ЮКОСа в последнем сообщении просил сестру о помощи

Бывший вице-президент по корпоративному менеджменту «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев перед смертью написал сообщение своей сестре, сообщает МК .

«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены), которое было отправлено в 15:12.

Известно, что погибший страдал от онкологического заболевания.

Утром 19 октября на переулке Протопоповском произошла трагедия: при падении из окна погиб 64-летний мужчина, позднее выяснилось, что в прошлом он руководил нефтяной компанией «ЮКОС».

Предварительно установлено, что он выпал их окна, но не уточняется, с какого этажа.

Погибшему Рогачеву было 64 года. В разные годы он занимал весомые должности в компаниях «ОНЭКСИМ» и «Норильский никель».