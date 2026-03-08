Погибших вырезали из авто после ДТП с грузовиком в Мособласти Происшествия сегодня в 17:13 Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"

Два человека погибли при столкновении с «КамАЗом» в Московской области. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Инцидент произошел на 72-м километре Новорижского шоссе. «Легковушка» въехала в «КамАЗ», который использовался при дорожных работах. Трупы пришлось вырезать из салона машины. Ее передняя часть сильно помята, лобовое стекло разбито. Ранее автобус столкнулся с легковым авто и парализовал Каширское шоссе в Москве. Он перекрыл все полосы. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.