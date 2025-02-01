Погибших при крушении самолета в Вашингтоне Наумова и Шишкову похоронят в США

Российских чемпионов мира Наумова и Шишкову похоронят в США после авиакатастрофы

Чемпионы мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне, где столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет. Сын погибшей пары решил похоронить родителей в США, пишет РИА Новости .

По словам матери погибшего Вадима Наумова, Ии Наумовой, тело ее сына еще не нашли, пишет ТАСС.

Место захоронения чемпионов мира выбирал их сын, американский фигурист Максим Наумов.

Авиакатастрофа, отнявшая жизни 64 человек пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, произошла вечером 29 января. Предполагается, что пилот военного вертолета Black Hawk Сухопутных войск США не заметил самолет и допустил столкновение. Кроме него в кабине вертолета, по предварительным данным, было еще два человека. Выживших в этом происшествии, к сожалению, нет.

Ранее сообщалось, что Пентагон принял решение засекретить имя пилота военного самолета, который допустил столкновение с самолетом. Имена двух других членов экипажа вертолета уже обнародованы.

После столкновения самолет и вертолет рухнули в реку Потомак. Тела погибших извлекают из водной артерии.