Пентагон засекретил имя военного из разбившегося в Вашингтоне вертолета
Министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, который разбился над Вашингтоном. Иимя третьего военнослужащего оставили засекреченным по требованию семьи, сообщает РИА Новости.
«По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться», — заявили в ведомстве.
В экипаж вертолета входили сержант Райан Остин О’Хара, которому было 28 лет. Также опубликовано имя старшины Эндрю Лойд Ивс. Ему было 39 лет.
Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.