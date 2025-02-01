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Пентагон засекретил имя военного из разбившегося в Вашингтоне вертолета

Министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, который разбился над Вашингтоном. Иимя третьего военнослужащего оставили засекреченным по требованию семьи, сообщает РИА Новости .

«По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться», — заявили в ведомстве.

В экипаж вертолета входили сержант Райан Остин О’Хара, которому было 28 лет. Также опубликовано имя старшины Эндрю Лойд Ивс. Ему было 39 лет.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.