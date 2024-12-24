Погибшие при пожаре в Татарстане являются гражданами Узбекистана

Погибшие и пострадавшие в результате пожара, произошедшего в доме временного проживания рабочих в Татарстане, являются гражданами Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России.

ЧП произошло на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский. В момент возникновения пожара в бараке находились 39 человек, 33 из которых самостоятельно покинули здание. В результате возгорания общей площадью 300 кв. м. погибли 6 человек, есть пострадавший.

В качестве основной версии возникновения пожара рассматривается версия с несоблюдением правил использования электрооборудования.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.