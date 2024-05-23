Погибшие при пожаре в хостеле под Истрой были сотрудниками склада OZON

Сгоревший коттедж, в котором произошла трагедия, расположен примерно в 10 км от распределительного центра OZON на Новой Риге. В компании уже подтвердили, что погибшие вахтовики занимались трудовой деятельностью на их складе, хотя официально они были устроены в компании «Прайм», предоставляющей персонал.

Отмечается, что через посредника на склад маркетплейса набирали комплектовщиков для обработки заказов с начала 2024 года. Им предоставлялся бесплатный трансфер до места работы, а также бесплатное проживание в СНТ «Снегирь».

Во время возгорания в хостеле жили порядка 10 человек, часть которых работала на складе маркетплейса. Руководство OZON уже выразило родственникам погибших соболезнования. В компании пообещали проверить деятельность своего подрядчика.

В 4 часа утра в четверг в хостеле СНТ «Снегирь» городского округа Истра, где селили вахтовиков, начался пожар. Во время трагедии люди спали, поэтому не смогли оперативно покинуть здание.