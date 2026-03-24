Погибшей при взрыве в многоэтажке в Севастополе оказалась мать пятерых детей

Погибшей при взрыве в пятиэтажке в Севастополе, который произошел поздно вечером накануне, оказалась мать пяти детей. Сын пропал без вести, а четыре дочки были госпитализированы, сообщает Mash .

Ольге 50 лет. Она — кассир в бухгалтерии и сиделка у стариков и инвалидов. Женщина убиралась у них в квартире, приобретала лекарства, продукты.

В свободное время выступала в роли певчей в Татианинском храме города.

Из-за инцидента, который произошел вечером 23 марта, травмы получили 12 человек. Трое из них — дети. Сын Ольги после взрыва считается пропавшим без вести.

Правоохранители не считают, что в доме взорвался бытовой газ. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности»).

