Погибли 4 человека: Mercedes врезался в такси с российской семьей в Белоруссии

В Минском районе Белоруссии произошло страшное ДТП, в результате которого погибли четыре гражданки России, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба белорусского Следственного комитета в Telegram-канале .

Авария произошла вблизи д. Слободщина Минского района. По предварительным данным, пьяный 26-летний водитель Mercedes, ехавший по дороге в аэропорт, столкнулся с машиной такси марки Skoda, которая двигалась в попутном направлении.

От удара автомобиль такси врезался в дорожное ограждение. Внутри находилась российская семья: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет. Все они погибли.

Водитель и пассажир Mercedes не пострадали. Водитель такси с травмами был госпитализирован. На месте аварии работают правоохранители и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.

В отношении 26-летнего водителя Mercedes было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК Белоруссии (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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