Погиб россиянин, лежавший в коме после прыжка с пирса отеля в Турции

Погиб россиянин, который впал в кому после прыжка с пирса пятизвездочного отеля формата «18+» «Адам и Ева» в турецкой Анталье. Он не смог пережить транспортировку в Москву, сообщает SHOT .

29-летнего россиянина Никиту Чистокистова привезли в российскую столицу из Антальи вечером 19 мая. Его транспортировали в Боткинскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Однако организм молодого человека не выдержал перелета. Он скончался по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что москвич Никита Чистокистов неудачно прыгнул с пирса отеля в Анталии и получил серьезные травмы. Глубина оказались слишком маленькой. Доктора обнаружили у россиянина перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга. Также у него было пробито легкое, и произошла клиническая смерть.