Была клиническая смерть: прыжок с пирса в Турции привел россиянина в реанимацию

Россиянин прыгнул с пирса в Турции и пережил клиническую смерть

Москвич Никита Ч. оказался на грани жизни и смерти в Турции после неудачного прыжка в воду. Молодой человек получил серьезные травмы, нырнув с пирса 5-звездочного отеля «Адам и Ева» в Анталии, сообщает SHOT .

29-летний массажист отдыхал в компании друзей, когда решился на прыжок в воду. К сожалению, глубина оказалась недостаточной, и Никита получил сильнейший удар. Медики зафиксировали у россиянина перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и пробитое легкое. Кроме того, он пережил клиническую смерть.

Сейчас пострадавший находится в коме, он подключен к аппарату ИВЛ. Состояние молодого человека оценивается как критическое. Никите провели оперативное вмешательство, теперь ему предстоит еще одна операция.

Предварительная стоимость лечения москвича оценивается в 20 тыс. долларов. Близкие Никиты заявили, что ни отель, ни туроператор «Пегас» не оказали никакой помощи, а страховая компания отказала в выплатах.

Друзья мужчины утверждают, что предупреждающая табличка появилась на пирсе лишь спустя несколько дней после трагического инцидента.