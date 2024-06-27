Поезда задерживаются на МЦД-3 из-за разорвавшейся электрички

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На третьем Московском центральном диаметре в четверг днем задерживаются поезда в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам, сообщает пресс-служба ЦППК.

Все пассажиры вышли из поезда на платформу. Состав уберут с помощью вспомогательного локомотива.

Причины произошедшего устанавливаются специалистами. ЦППК вместе с производителем состава организует внутреннюю проверку по факту ЧП.

Ранее на ж/д станции Кратово разорвало вагон электрички «Иволга». Из-за оборвавшейся сцепки поезд разделился на две части.