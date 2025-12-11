Поезда сильно задерживаются на МЦД-4 из-за поломки электрички
На МЦД-4 произошел сбой движения поездов. На станции Москва-Пассажирская — Смоленская по техническим причинам остановилась электричка, сообщает MSK1.RU.
Движение поездов затруднено в сторону Апрелевки. Пассажиры сообщают о сильной задержке составов.
В МЖД отметили, что произошла незапланированная остановка электрички на станции Москва-Пассажирская — Смоленская.
Аналогичная ситуация произошла накануне. Пассажиры сообщали о временных задержках составов по направлению к Апрелевке в Московской области.
