Поезда на Ярославском направлении МЖД ходят с задержкой из-за дерева на путях

Упавшее на пути дерево нарушило график движения поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

В течение всего дня 21 ноября в Московском регионе бушевала стихия. В отдельных районах порывы ветра достигали 20 метров в секунду, из-за чего падали деревья.

Одно из деревьев упало на железнодорожные пути на Ярославском направлении МЖД. Из-за помехи на путях график поездов сбился, составы приходят в пункты назначения с опозданием.

Жителей Москвы и Подмосковья просят не покидать дома в период непогоды. Если возможности остаться в безопасности все-таки нет, следует быть предельно внимательными и не передвигаться вблизи деревьев и ненадежных конструкций.