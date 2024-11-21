Штормовой ветер обрушил деревья и новогоднюю елку в Москве

Оперативные службы Москвы устраняют последствия сильного ветра, порывы которого достигли 20 м/с. В отдельных районах деревья рухнули на проезжую часть и припаркованные машины, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

В подмосковной Истре одно из деревьев упало на проезжую часть, а в Раменском округе — на припаркованную машину. Соответствующие фото появились в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

В столичном Солнцеве из-за штормового ветра рухнула новогодняя елка, которую в районе установили совсем недавно. Оперативные службы работают на местах, где обрушились деревья и другие шаткие конструкции.

Жителей Московского региона попросили оставаться дома в непогоду, а если такой возможности нет — быть максимально внимательными и не ходить вблизи деревьев и недостроенных объектов. Автомобили также нельзя парковать в потенциально опасных зонах.