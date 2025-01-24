Поезд с грузом для ВСУ подорвали в Ровненской области

Пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровненской области Украины, в результате чего сошел с рельсов поезд с грузом, который был предназначен для ВСУ, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района Ровненской области.

Как сообщил глава местной областной администрации Александр Коваль в Telegram-канале, ЧП произошло в ночь на 22 января. По его словам, никто не пострадал.

При этом в соцсетях пишут, что с рельсов сошли 10 вагонов, на место происшествия были направлены спецтехника и полиция.

Ранее стало известно, что в зоне ответственности «Центра» за сутки уничтожены до 570 украинских военных. Также подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ улучшили тактическое положение.