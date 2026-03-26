«Поехал искать жертву»: мужчина напал на сотрудницу АЗС под Калининградом
В Балтийске Калининградской области мужчина с ножом напал на сотрудницу автозаправки, сообщает SHOT.
20-летний парень приехал на заправку из Гурьевска. Он зашел в магазин и внезапно ударил ножом кассиршу со спины.
В результате женщина получила тяжелые ранения. Сейчас она находится в реанимации.
Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. На допросе он пояснил, что взял родительскую машину и «поехал искать жертву».
Мотивы и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.