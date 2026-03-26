«Поехал искать жертву»: мужчина напал на сотрудницу АЗС под Калининградом

Мужчина с ножом кинулся на сотрудницу АЗС в Калининградской области

В Балтийске Калининградской области мужчина с ножом напал на сотрудницу автозаправки, сообщает SHOT .

20-летний парень приехал на заправку из Гурьевска. Он зашел в магазин и внезапно ударил ножом кассиршу со спины.

В результате женщина получила тяжелые ранения. Сейчас она находится в реанимации.

Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. На допросе он пояснил, что взял родительскую машину и «поехал искать жертву».

Мотивы и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

