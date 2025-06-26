«Поедешь на зону»: банда полицейских подкидывала наркотики невиновным в Подмосковье

В Московской области раскрыли крупную преступную группировку, которая состоит из полицейских. Сотрудники подкидывали наркотики своим жертвам и вымогали у них крупные суммы денег, сообщает Baza .

Правоохранители задержали начальника отдела уголовного розыска Икшанского отдела полиции Максима Ч., оперативников Кирилла Т. и Егора Г. Также задержана девушка Елизавета Т., которая выполняла роль наводчицы в ОПГ.

На банду вышли благодаря показаниям 24-летнего потерпевшего. 11 декабря прошлого года он приехал на свидание с Елизаветой, с которой познакомился в интернете, но вместо нее на месте оказались трое мужчин. Они избили парня, подкинули ему наркотики, которые изъяли в присутствии понятых в отделении. На него завели уголовное дело и вымогали 5 млн рублей.

По версии следствия, от действий ОПГ могли пострадать еще несколько человек. Елизавета согласилась помогать преступникам после того, как ее задержали за употребление наркотиков. В обмен на избежание наказания она заманивала жертв к себе домой, где их ждали полицейские. Мужчины избивали парней, подкидывали наркотики и вымогали деньги.

В итоге правоохранители возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, превышении должностных полномочий и незаконном обороте, хранении и распространении наркотиков. Проверяется причастность к делу и сотрудников других отделов полиции.