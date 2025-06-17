Подземный завод по обогащению урана в Натанзе серьезно пострадал

Подземный завод по обогащению урана в иранском городе Натанзе, скорее всего, был серьезно поврежден из-за атак Израиля. Об этом рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК .

По его данным, центрифуги для обогащения урана, скорее всего, серьезно повредились. Есть вероятность, что они уничтожены полностью.

При этом серьезные повреждения были нанесены не ударами Израиля, а из-за перебоев с подачей электроэнергии. Они возникли после того, как наземная станция была разрушена.

Ранее сообщалось, что у побережья Ирана рядом с Ормузским проливом полыхают три корабля. Причина возгорания не разглашается.