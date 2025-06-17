Подземный завод по обогащению урана в Натанзе серьезно пострадал
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Подземный завод по обогащению урана в иранском городе Натанзе, скорее всего, был серьезно поврежден из-за атак Израиля. Об этом рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК.
По его данным, центрифуги для обогащения урана, скорее всего, серьезно повредились. Есть вероятность, что они уничтожены полностью.
При этом серьезные повреждения были нанесены не ударами Израиля, а из-за перебоев с подачей электроэнергии. Они возникли после того, как наземная станция была разрушена.
Ранее сообщалось, что у побережья Ирана рядом с Ормузским проливом полыхают три корабля. Причина возгорания не разглашается.