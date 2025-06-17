Press TV: у побережья Ирана рядом с Ормузским проливом полыхают три корабля

Три корабля полыхают у побережья Ирана в Оманском заливе. Об этом рассказал иранский телеканал Press TV, сообщает ТАСС .

Горящие суда обнаружили рядом с Ормузским проливом. Через него идет основной маршрут для транспортировки нефти и газа из государств Персидского залива.

Телеканал не сообщил, почему корабли горят. Информации об атаке Израиля по судам рядом с Ираном нет.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что во время ночных авиаударов по Ирану был убит новый начальник Генштаба иранских ВС Али Шадмани. Он занял должность всего несколько дней назад после того, как его предшественника устранили.