Подвели красная рыба и креветки: туристы из РФ массово отравились в отеле Кубы

Прибывшие на Кубу российские туристы массово отравились креветками и красной рыбой, приготовленными в одном из 5-звездочных отелей, сообщает SHOT .

Десятки россиян, остановившихся в отеле Iberostar Selection Varadero в Варадеро, отведали морепродуктов с гриля, после чего почувствовали себя плохо. По словам некоторых из них, изначально вид и рыбы, и креветок не вызывал доверия.

Испорченные морепродукты подавали отдыхающим в течение нескольких дней. Через пару часов после употребления такого блюда у постояльцев стал болеть живот, поднялась температура, началась рвота.

Сотрудники отеля все жалобы туристов пропустили мимо ушей, сославшись на то, что у тех просто так проходит привыкание к местной кухне.

Стоимость 12-дневного отдыха в Iberostar Selection Varadero составляет примерно 350 тыс. рублей за двоих.