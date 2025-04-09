Подросток вытолкнул 14-летнюю девочку на проезжую часть в Нижнекамске

В татарстанском Нижнекамске школьник по ошибке вытолкнул 14-летнюю подругу на проезжую часть. Ее чуть не задавила машина, сообщает « 112 ».

Несколько школьников — мальчиков и девочек — шли по тротуару во дворе. В один момент подросток решил толкнуть подругу на дорогу.

В этот момент по ней ехала машина. Девочка ударилась о дверь BMW и упала.

Школьница получила травмы. Ее увезли в больницу.

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