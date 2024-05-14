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Подросток умер после удара током на крыше электрички в Подмосковье

В Богородском округе Подмосковья несовершеннолетний получил удар электрическим током на крыше электропоезда, в результате чего упал на железнодорожные пути и погиб, сообщает Telegram-канал «Богородский онлайн» .

Инцидент произошел 13 мая. Электричка находилась между станциями «Машиностроитель» и «Ногинск». От полученных травм мальчик умер на месте. Прибывшие медики не смогли ему помочь.

Днем ранее на станции «Электроугли» 15-летний подросток, взобравшись на крышу поезда, получил удар током в пах, у него сгорел половой орган. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Следователи и криминалисты провели осмотры мест происшествия. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.