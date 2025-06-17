Подросток, разгромивший ларек в Нижнем Новгороде, оказался незаконным мигрантом

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Ирина Волк: задержан один из подростков, разгромивших ларек в Нижнем Новгороде

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале рассказала, что в Нижнем Новгороде задержали одного из подростков, разгромивших ларек с мороженым на Нижневолжской набережной, сообщает ИА «Время Н» .

Под утро 15 июня группа несовершеннолетних вскрыла фургон, торгующий мороженым. Проломив крышу автоприцепа, они проникли внутрь и устроили там беспорядок, разбросав продукцию. Сумма нанесенного ущерба превысила 880 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из участников инцидента. Это гражданин одной из республик Средней Азии, который находился в нашей стране с нарушениями правил пребывания», — написала Волк.

По ее словам, был составлен протокол в соответствии со статьей КоАП РФ. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества).

Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В отношении задержанного подростка решается вопрос о применении дополнительной меры — выдворении за пределы Российской Федерации.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются установлением личностей других лиц, причастных к данному правонарушению.