Подросток погиб от удара током в заброшенном трамвайном депо в Твери

Подросток погиб от удара электрическим током в заброшенном трамвайном депо в Твери. В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Тверской области.

Трагедия произошла в среду вечером. В заброшенном трамвайном депо обнаружено тело подростка, который погиб в результате поражения током.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

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