Копье прилетело в глаз 13-летней российской спортсменке. Она умерла через 4 дня
В Кабардино-Балкарской Республике копье прилетело в глаз 13-летней девочке во время занятий в спортшколе. Врачи четыре дня боролись за жизнь школьницы, но она умерла, утверждает Baza.
Происшествие случилось 3 мая в станице Приближная. В местной спортивной школе проходила тренировка по легкой атлетике.
По данным издания, копье запустил 16-летний парень, оставшийся без присмотра преподавателей. Спортивный снаряд угодил прямо в глаз 13-летней девочке.
После случившегося пострадавшую доставили в больницу, но позже она скончалась.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства гибели девочки устанавливаются.
Ранее в Кабардино-Балкарии подростки устроили драку из-за девочки, напав друг на друга с ножом и кастетом. Их схватка попала на видео.