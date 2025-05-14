Копье прилетело в глаз 13-летней российской спортсменке. Она умерла через 4 дня

Baza: в КБР юная спортсменка умерла от попадания копья в глаз

В Кабардино-Балкарской Республике копье прилетело в глаз 13-летней девочке во время занятий в спортшколе. Врачи четыре дня боролись за жизнь школьницы, но она умерла, утверждает Baza .

Происшествие случилось 3 мая в станице Приближная. В местной спортивной школе проходила тренировка по легкой атлетике.

По данным издания, копье запустил 16-летний парень, оставшийся без присмотра преподавателей. Спортивный снаряд угодил прямо в глаз 13-летней девочке.

После случившегося пострадавшую доставили в больницу, но позже она скончалась.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства гибели девочки устанавливаются.

Ранее в Кабардино-Балкарии подростки устроили драку из-за девочки, напав друг на друга с ножом и кастетом. Их схватка попала на видео.