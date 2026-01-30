Подростки заманили 6-летнюю девочку на террасу и жестоко надругались над ней
Вопиющий случай произошел в Индии. Там трое подростков обманом заманили 6-летнюю девочку на террасу дома, а затем изнасиловали ее, сообщает Kazanfirst.ru.
Девочка вернулась домой вся в крови. Родители забили тревогу, но сначала ребенок отказывался рассказать, что случилось.
При дальнейшем расспросе девочка все же раскрыла детали инцидента. После этого родители сразу же обратились в полицию.
Кроме того, мать одного из нападавших сама обратилась к правоохранителям. Увидев, в каком состоянии находится пострадавшая девочка, она привела своего сына в отделение полиции.
