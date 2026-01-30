В Германии интернет-переписка обернулась для школьницы двойным изнасилованием

В ФРГ интернет-друг заманил несовершеннолетнюю в авто и два раза изнасиловал

35-летний «друг по переписке» изнасиловал 14-летнюю школьницу в Германии. Пара познакомилась в интернете, сообщает kazanfirst.ru со ссылкой на Bild.

Мужчина угрожал несовершеннолетней насилием еще когда они переписывались в соцсетях. Затем мужчина проехал примерно 220 километров на авто, чтобы встретиться со школьницей.

«Друг по переписке» обманом заманил девушку в автомобиль, где изнасиловал ее. Затем они поехали к правонарушителю в квартиру. Там мужчина надругался над девушкой снова.

Против правонарушителя возбудили уголовное дело. Во время суда он в подробностях рассказал о случившемся.

