Подростки устроили драку возле ресторана в Раменском округе

сегодня в 14:19

Правоохранители разбираются в обстоятельствах драки, которую устроили подростки рядом с рестораном в Раменском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Потасовка произошла у одного из ресторанов быстрого питания на улице Михалевича. Очевидцы сообщили о драке в полицию. Выяснилось, что устроили ее подростки.

В результате драки парень 2006 года рождения и двое несовершеннолетних 2007 года рождения получили травмы.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Правоохранители ищут остальных участников драки.

Ранее подросток стулом разбил голову однокласснику при ссоре в школе Коломны. Подростка поставили на профилактический учет.