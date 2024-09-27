Подросток стулом разбил голову однокласснику при ссоре в школе Коломны

Инцидент произошел в одной из школ в Озерах. К правоохранителям обратилась местная жительница 1989 года рождения с заявлением о причинении телесных повреждений ее несовершеннолетнему сыну.

Предварительно, в одной из школ в 1-м микрорайоне между одноклассниками 2010 года рождения возникла ссора, которая переросла в драку. Один из подростков нанес своему оппоненту удар стулом.

По окончании лечения пострадавшего школьника направят на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью.

Сотрудники полиции опросили нанесшего удар подростка в присутствии законных представителей, юноша поставлен на профилактический учет.