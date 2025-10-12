Подростки с оружием: во Владивостоке орудует банда похитителей еды

Школьники с оружием похищают еду из кафе во Владивостоке

Около 10 подростков 13–15 лет своровали еду в китайском кафе на улице Ватутина во Владивостоке, сообщает Baza .

Вечером 11 октября школьники ворвались внутрь дважды. Они были в масках и с предметом, похожим на пистолет.

Один из банды угрожал сотруднице. Другой ударил женщину, но вместо денег они требовали от работников отдать еду. Затем дети схватили коробки с продуктами и сбежали.

Как рассказали очевидцы, этот случай не первый в городе. Ранее данная банда забегала в кафе, вырывала у сотрудников готовые блюда и убегала — теперь подростки перешли на силовые налеты. Руководство кафе занимается подготовкой заявления в полицию, а прокуратура организовала проверку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.