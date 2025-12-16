Подростки планировали взорвать нефтепровод «Дружба» по заказу Киева

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на наземной части нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Липецкой области. Его пытались взорвать четверо подростков. Они действовали по заказу украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Подростки в возрасте от 14 до 17 лет планировали совершить диверсию в Лебедянском районе с помощью самодельного взрывного устройства. Такое задание они получили от Киева.

С куратором дети познакомились в одной из групп по быстрому заработку в Telegram. Им давали задания, которые заключилась в поджоге объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Там же подростки получили координаты, где было спрятано СВУ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала в пяти регионах РФ 10 человек, которые совершили диверсии и теракты из-за угроз со стороны спецслужб Украины. Задержания провели в Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.

