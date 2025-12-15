Задержаны 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа спецслужб Украины

ФСБ задержала в пяти регионах РФ 10 человек, которые совершили диверсии и теракты из-за угроз со стороны спецслужб Украины, сообщает ТАСС .

Задержания провели в Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Россияне подожгли служебные машины силовиков и незаконно вмешались в деятельность объектов энергетики и транспорта.

На допросах задержанные заявили, что под воздействием злоумышленников по телефону оформили кредиты и перевели полученные средства на «безопасные счета». Они отдали аферистам от 300 тыс. до 1,6 млн рублей. А затем через мессенджер Telegram с жертвами связались лжесотрудники правоохранительных органов и припугнули, что за непривлечение к уголовной ответственности за финансирование ВСУ нужно совершить противоправные действия. Они объяснили, что это необходимо для проверки антитеррористической защищенности объектов.

Россиян убеждали пойти якобы на сотрудничество со спецслужбами, также их шантажировали тем, что за финансирование противника обвинят по статье о госизмене и посадят в тюрьму.

В отношении обманутых россиян возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт), части 3 статьи 30, части 2 статьи 281 (покушение на диверсию), части 2 статьи 281 (диверсия), части 2 статьи 205 (теракт) УК РФ. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ напомнили гражданам, что украинцы активно работают в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах, чтобы вовлечь россиян в преступную деятельность. Злоумышленники принуждают жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления.

