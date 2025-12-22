Подростки избила второклассника в ТЦ Новосибирска
Группа подростков окружила и избила второклассника в торговом центре на улице Высоцкого в Новосибирске, сообщила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Полиция уже заявила о проведении проверки. Откуда такая жестокость», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как подростки окружили мальчика в ТЦ, а затем хватают и выносят ребенка на улицу, где начинают пинать ногами. Мальчик в этот момент плачет и спрашивает у обидчиков, за что его избивают.
Предварительно, конфликт начался в ТЦ, когда второклассник якобы обзывал девочек-подростков. При этом на видео доказательства отсутствуют. Затем конфликт перешел на улицу.
Как пишут СМИ, пострадавший мальчик с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее двое школьников жестко избили сверстника на одном из пустырей в Новосибирске. У пострадавшего мальчики множественные ссадины и гематомы.
