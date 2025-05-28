Подростки из иркутского Байкальска купили в Сети водку, коктейли, джин и пиво

Подростки из Байкальска в Иркутской области купили алкоголь для кровавой вечеринки, где погибли пять человек, в интернете. У них было три бутылки водки, 15 бутылок слабоалкогольных напитков, две бутылки джина и бутылка пива, сообщает SHOT .

За небольшое количество времени до вечеринки, ее участники узнали способ, как в интернете приобрести алкогольные напитки. Их забрал совершеннолетний знакомый компании, личность которого уже известна правоохранителям.

Силовики опрашивают этого человека. Они пытаются выяснить, как был продан и доставлен алкоголь подросткам.

Mash писал, что подросток зарезал приятелей в Байкальске канцелярским ножом во сне. Одна из раненых притворилась мертвой. За счет этого она добежала до соседей и попросила помощи.

Подросток, убивший друзей, был обижен на 14-летнюю девочку. У молодого человека были к ней чувства, а она ему отказала.

Молодой человек, предположительно, хотел изнасиловать эту девушку. Однако она сопротивлялась.

Тогда молодой человек достал нож. За девушку заступилась ее приятельница. Подруге повезло меньше, ведь она сразу была зарезана.

Подросток, который убил друзей, стоял на учете в полиции. Компания детей нередко собиралась на подобные вечеринки вместе. Отдых выкладывали в Telegram-канал. За трое суток до инцидента дети употребляли алкогольные напитки в квартире одного из школьников.

Ранее подросток убил четверых детей в доме в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске Иркутской области, когда там отмечали день рождения. Еще четыре человека получили ранения. Затем агрессор поджег дом и сгорел вместе со своими жертвами.