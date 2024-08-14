Подростки едва не сгорели во время празднования дня рождения в Подмосковье

Двое подростков пострадали в пожаре, который произошел в коттеджном поселке Крона в городском округе Истра. У одного из них накануне был день рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Жители частного дома пытались самостоятельно справиться с огнем, в итоге вызвали пожарных только через 40 минут. Возгорание ликвидировали на 16 кв. м. На месте происшествия работали 14 спасателей и 3 единицы техники.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара и виноваты ли в инциденте подростки, которые отмечали день рождения. Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после пожара в гостинице в подмосковной Лобне. В результате возгорания погибли два человека, еще трое получили ожоги разной степени тяжести.