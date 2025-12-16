сегодня в 07:44

Подростка задержали за поджоги сотовых вышек в ДНР

16-летнего подростка задержали за поджоги сотовых вышек в Мариуполе (ДНР), сообщает ТАСС .

Задержание провели сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Мальчик искал подработку и наладил контакт с неизвестным в мессенджере Telegram. По заданию незнакомца подросток поджигал вышки оператора связи в Мариуполе.

По информации УФСБ, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт».

Ранее в Подмосковье поймали юного поджигателя железнодорожного оборудования. Он вступил в переписку в мессенджере с неизвестными, которые подстрекали его к поджогам объектов ж/д инфраструктуры, предоставив инструкции и указав цели.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.