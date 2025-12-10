В Подмосковье поймали юного поджигателя железнодорожного оборудования

В Московской области совместными усилиями сотрудников транспортной полиции и линейных отделов МВД России на станциях Москва-Ярославская и Москва-Савеловская задержали подростка, которого подозревают в нанесении ущерба элементам транспортной инфраструктуры на Московской железной дороге, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Несколько дней назад в дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская поступил сигнал тревоги о начавшемся пожаре в релейном шкафу на 14-м километре железнодорожного участка между станциями Лось и Перловская Ярославского направления. Через несколько часов в ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская сообщили о задымлении шкафа на 14-м километре станции Марк Савеловского направления, который обеспечивал электроснабжение базы восстановительного поезда.

Прибыв на места происшествий, специалисты следственно-оперативных групп провели осмотр и обнаружили улики, включая следы рук и обуви, емкости из стекла и пластика, а также фрагмент канистры, изготовленной из полимера, с признаками горения.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность несовершеннолетнего правонарушителя и задержали его по месту жительства в городе Мытищи. Задержанного доставили в ЛУ МВД России на Москва-Ярославская для проведения необходимых следственных мероприятий.

Предварительно установлено, что юноша вступил в переписку в мессенджере с неизвестными, которые подстрекали его к поджогам объектов железнодорожной инфраструктуры, предоставив инструкции и указав конкретные цели. Для совершения преступлений подросток использовал спички, бензин и зажигалку, а все свои действия, следуя указаниям анонимных координаторов, записывал на камеру мобильного телефона.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), переданы в Северный следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК РФ для дальнейшего расследования. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — заключение под стражу.

