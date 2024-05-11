Подразделения группировки «Запад» уничтожили 2 полевых склада боеприпасов ВСУ

сегодня в 14:06

Российские подразделения «Западной» группировки войск обнаружили и ликвидировали два полевых склада боеприпасов украинской армии в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й мехбригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины вблизи н. п. Макеевка, Червоная Диброва ЛНР, Синьковка Харьковской области и Торское ДНР.

Также бойцы ВС РФ успешно отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Ольшана Харьковской области.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли около 300 человек живой силы, танк, боевую бронемашину, 10 автомобилей, боевую машину РСЗО «Верба», 2 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 2 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее подразделения «Северной» группировки войск освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.