сегодня в 13:51

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины вблизи н. п. Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области.

За прошедшие сутки противник потерял около 170 боевиков, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля. Еще 34 бойца ВСУ были взяты в плен российской армии.

Помимо этого, военнослужащие ВС РФ ликвидировали чешскую боевую машину РСЗО Vampire, французскую 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar, 155 мм самоходную артустановку «Богдана», 4 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 2 самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук».